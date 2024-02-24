Анчелотти рассказал, какие у него планы на Эндрика

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о планах мадридской команды на 17-летнего форварда Эндрика, которого «сливочные» приобрели у «Палмейраса» в конце 2022 года.

«Эндрик не останется в «Палмейрасе» на правах аренды. Он будет полноценной частью нашей основной команды. Этот игрок нам действительно необходим», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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«Реал» купил «Эндрика» у «Палмейраса» за € 45 млн. Уже полтора года молодой футболист выступает за «Палмейрас» на правах аренды в соответствии с договорённостями между клубами. В прошлом сезоне форвард провёл за нынешнюю команду 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.