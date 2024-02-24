«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарём Богданом Москвичёвым

Петербургский «Зенит» продлил контракт с голкипером Богданом Москвичёвым. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Обновленное соглашение с вратарем будет действовать до конца сезона-2028/2029. Его предыдущий контракт с петербургским клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что 22 февраля «Зенит» и «Чайка» достигли соглашения о переходе вратаря Богдана Москвичёва в команду из Песчанокопского на правах аренды до конца сезона-2023/2024. В нынешнем сезоне 19-летний Москвичёв провёл 13 матчей за сине-бело-голубых в МФЛ, пропустил 13 голов и отыграл на ноль в шести матчах.

Напомним, после 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на два очка от лидирующего «Краснодара».