Глушаков: в Европе больше доверия к ветеранам, там не смотрят в паспорт футболиста

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сравнил уровень доверия к возрастным игрокам в РПЛ и в европейских чемпионатах, а также высказался о комплектовании составов в российских командах.

«Во многих европейских чемпионатах играют ребята старше меня и даже в таком возрасте делают разницу, приносят пользу своим клубам. В Европе больше доверия к ветеранам, там не смотрят в паспорт футболиста.

Сейчас у нас много игроков приезжают из Латинской Америки, с Балкан. Многие клубы усилили свои составы значительным количеством новичков, везут ребят из других чемпионатов — и не все они понимают уровень РПЛ.

Я не говорю, что у меня есть какая-то обида. Просто констатирую факт, как формируются составы клубов этой зимой. В «Химках», например, два сезона складывались не очень, команда шла на последнем месте, но мы в итоге выкарабкались за счёт коллектива. Клуб приглашал опытных футболистов, которые помогали решать задачи», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.

Ранее за свою карьеру Глушаков также защищал цвета «Звезды», «Локомотива», «Спартака», «Ахмата», «Химок» и «Пари Нижний Новгород». Последним клубом футболиста был костромской «Спартак», выступающий в LEON-Второй лиге. Также Денис играл в Медиалиге и участвовал в других футбольных активностях.