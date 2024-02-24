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«Челси» заслуживает этот трофей». Энцо Фернандес – о финале Кубка лиги с «Ливерпулем»

«Челси» заслуживает этот трофей». Энцо Фернандес – о финале Кубка лиги с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу выиграть этот турнир, но это касается не только меня. Хочу выиграть его с командой. Команда заслуживает этот трофей, потому что последние 18 месяцев ей не всегда было легко… Мне не нужно говорить с другими, чего ожидать, потому что это «Челси», большой клуб, который регулярно играет в финалах. Игроки это понимают. Нам нужно оставаться вместе как команда, получать от этого удовольствие, но относиться к этому серьёзно. Это то, что требуется, когда ты играешь за «Челси», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече оказались сильнее в серии пенальти.

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