«Челси» заслуживает этот трофей». Энцо Фернандес – о финале Кубка лиги с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о предстоящем финале Кубка английской лиги с «Ливерпулем».

«Я хочу выиграть этот турнир, но это касается не только меня. Хочу выиграть его с командой. Команда заслуживает этот трофей, потому что последние 18 месяцев ей не всегда было легко… Мне не нужно говорить с другими, чего ожидать, потому что это «Челси», большой клуб, который регулярно играет в финалах. Игроки это понимают. Нам нужно оставаться вместе как команда, получать от этого удовольствие, но относиться к этому серьёзно. Это то, что требуется, когда ты играешь за «Челси», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, встреча между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече оказались сильнее в серии пенальти.