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Ялтинский «Рубин» получил аттестацию для участия во Второй лиге

Ялтинский «Рубин» получил аттестацию для участия во Второй лиге
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников заявил, что клуб успешно прошёл процедуру аттестации Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления в LEON-Второй лиге дивизиона Б.

«Пройден важнейший этап в рамках подготовки к участию в новом сезоне ФНЛ. Аттестация клуба — это подтверждение соответствию ряда ключевых критериев, среди которых инфраструктурные, спортивные и финансовые. Хотел бы поблагодарить администрацию города Ялта за поддержку. Уверен, впереди нас всех ждут большие победы», — приводит слова Шапошникова ТАСС.

Напомним, 6 июня 2023 года ялтинский «Рубин» получил лицензию ФНЛ на участие в Второй лиге. После шести сыгранных матчей крымская команда расположилась на третьем месте с 15 очками. Лидером группы стал «Машук-КМВ» с 21 очком.

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