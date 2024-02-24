Новичок «Краснодара» Виктор Са попрощался с «Ботафого»

Новый нападающий «Краснодара» Виктор Са попрощался с «Ботафого» и с болельщиками бразильской команды.

«Сегодня я прощаюсь с «Ботафого», клубом, который полюбил! Прошло почти два года с момента моего приезда. Здесь я был очень счастлив. Благодарю Бога за предоставленную мне возможность носить футболку «Ботафого».

Всякий раз, когда я надевал футболку «Ботафого», я старался изо всех сил. Наша жизнь состоит из циклов, и мой этап в «Ботафого» подошёл к концу. Я ухожу с высоко поднятой головой, зная, что всегда выкладывался изо всех сил. Даже в трудные времена, которые мы пережили, я никогда не прятался и всегда был готов помочь «Ботафого».

Особая благодарность нашим болельщикам, которые всегда были рядом с нами, поддерживали и проявляли всю свою любовь к клубу. Наконец, я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в моём путешествии в «Ботафого», — написал Са в своей социальной сети.

Напомним, трудовое соглашение Са с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года. В прошлом сезоне бразильский футболист принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и семью ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,8 млн.