«Динамо» — ЦСКА: команды не отметились забитыми мячами в первом тайме

Сегодня, 24 февраля, в товарищеском матче встречаются московские «Динамо» и ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Спортивный центр Калиста» в Белеке, Турция. Встреча началась в 17:00 по московскому времени. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.
Для «Динамо» этот товарищеский матч становится уже 10-м на зимних сборах. До этого бело-голубые обыграли «Слован» (2:1), «Аль-Вакру» (9:2), «Ботев» (3:2), «Оренбург» (4:1), «Елимай» (2:1) и «Крылья Советов» (5:1). Москвичи также сыграли вничью с «Канвоном» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1) и уступили «Балтике» (0:3).
ЦСКА, в свою очередь, проводит восьмую игру во время зимней паузы. Ранее подопечные Владимира Федотова победили московские «Торпедо» (3:2) и «Родину» (4:0), «Сохар» (4:1), «Андижан» (1:0), «Факел» (2:0) и «Химки» (3:0), а также уступили «Сочи» (1:2).
- 24 февраля 2024
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