«Локомотив» уверенно обыграл «Ростов» в контрольном матче

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Сегодня, 24 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра проходила в закрытом режиме. Железнодорожники одержали уверенную победу — 3:1.

В составе «Локомотива» дублем отметился Наир Тикнизян, ещё один мяч на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов. В составе «Ростова» отличился защитник Илья Вахания.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. «Ростов» имеет в своём активе 21 очко и находится на 10-й строчке в чемпионате.

В первом матче после возобновления РПЛ «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 марта. Железнодорожники сыграют с московским «Динамо» 3 марта.