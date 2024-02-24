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«Локомотив» уверенно обыграл «Ростов» в контрольном матче

«Локомотив» уверенно обыграл «Ростов» в контрольном матче
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Сегодня, 24 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались «Ростов» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. Игра проходила в закрытом режиме. Железнодорожники одержали уверенную победу — 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
24 февраля 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Вахания – 53'     1:1 Тикнизян – 74'     2:1 Жемалетдинов – 81'     3:1 Тикнизян – 82'    

В составе «Локомотива» дублем отметился Наир Тикнизян, ещё один мяч на свой счёт записал Рифат Жемалетдинов. В составе «Ростова» отличился защитник Илья Вахания.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. «Ростов» имеет в своём активе 21 очко и находится на 10-й строчке в чемпионате.

В первом матче после возобновления РПЛ «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 марта. Железнодорожники сыграют с московским «Динамо» 3 марта.

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