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Маттеус: если выступления «Баварии» не будут положительными, то Тухель может уйти раньше

Маттеус: если выступления «Баварии» не будут положительными, то Тухель может уйти раньше
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Экс-полузащитник сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус предположил, что главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель может не доработать до конца сезона.

«Это было решение, которое необходимо было принять. Если выступления и результаты в следующих играх не будут положительными, то Томас Тухель может не оказаться на скамейке запасных в матче с римским «Лацио». В таком случае он не тот, кто может мотивировать команду.

Говорят, что (Тухель доработает) до конца сезона, но результаты должны быть правильными, иначе, я думаю, он уйдёт раньше. Вот почему я думаю, что Томас Тухель всё ещё находится под давлением», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

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