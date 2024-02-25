Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСВ разгромил «ПЕК Зволле» со счётом 7:1 в Эредивизии

ПСВ разгромил «ПЕК Зволле» со счётом 7:1 в Эредивизии
Аудио-версия:
Комментарии

25 февраля, состоялся матч 23-го тура нидерландской Эредивизии, в котором встречались «ПЕК Зволле» и ПСВ Эйндховен. Команды играли на стадионе «МАК³ПАРК» в Зволле (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступал Алекс Бос. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 7:1 в пользу гостей.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 23-й тур
24 февраля 2024, суббота. 22:00 МСК
ПЕК Зволле
Зволле
Окончен
1 : 7
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
0:1 Бакайоко – 29'     0:2 Л. де Йонг – 32'     1:2 Рейндерс – 41'     1:3 Л. де Йонг – 51'     1:4 Бакайоко – 61'     1:5 Л. де Йонг – 71'     1:6 Керстен – 74'     1:7 Пепи – 86'    

В составе ПСВ хет-триком отметился нападающий Люк де Йонг (32-я, 51-я и 71-я минуты), также два гола забил форвард Жоан Бакайоко (29-я и 61-я минуты) и по мячу отметились Сам Керстен (74-я минута) и Рикардо Пепи на 86-й минуте матча. Единственный мяч в составе хозяйской команды забил защитник Элиано Рейндерс на 41-й минуте.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Эредивизии ПСВ является лидером чемпионата с 65 очками. «ПЕК Зволле» находится на 10-й строчке с 27 очками.

Турнирная таблица Эредивизии сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android