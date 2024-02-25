ПСВ разгромил «ПЕК Зволле» со счётом 7:1 в Эредивизии

25 февраля, состоялся матч 23-го тура нидерландской Эредивизии, в котором встречались «ПЕК Зволле» и ПСВ Эйндховен. Команды играли на стадионе «МАК³ПАРК» в Зволле (Нидерланды). В качестве главного арбитра встречи выступал Алекс Бос. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 7:1 в пользу гостей.

В составе ПСВ хет-триком отметился нападающий Люк де Йонг (32-я, 51-я и 71-я минуты), также два гола забил форвард Жоан Бакайоко (29-я и 61-я минуты) и по мячу отметились Сам Керстен (74-я минута) и Рикардо Пепи на 86-й минуте матча. Единственный мяч в составе хозяйской команды забил защитник Элиано Рейндерс на 41-й минуте.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Эредивизии ПСВ является лидером чемпионата с 65 очками. «ПЕК Зволле» находится на 10-й строчке с 27 очками.