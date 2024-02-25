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Мак Аллистер: чемпионат мира помог мне осознать, что я хочу завоевывать больше трофеев

Мак Аллистер: чемпионат мира помог мне осознать, что я хочу завоевывать больше трофеев
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер, ставший победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, поделился мнением о значимости финала мирового первенства, а также выразил надежду на победу в предстоящем финале Кубка английской лиги с «Челси».

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, это самая крупная игра в мире. Чемпионат мира помог мне осознать, что я действительно хочу завоевывать больше трофеев. Это, конечно, придаёт вам большую уверенность и определённо помогает, когда у вас есть опыт.

Я тоже ещё молод. Мне 25. Это самая важная игра для футболиста, поэтому я действительно горжусь этим. Надеюсь, я вскоре тоже посмотрю на медаль Кубка лиги», — приводит слова Мак Аллистера The Telegraph.

Напомним, финальный матч Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье, 25 февраля. Начало игры – в 18:00 мск. Два года назад в аналогичном финале турнира мерсисайдцы в драматичной встрече оказались сильнее в серии пенальти.

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