«Арсенал» — «Ньюкасл»: Сака сделал счёт разгромным

Сегодня, 25 февраля, проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Букайо Сака навесил от правого флажка, Габриэл Магальянс пробил из вратарской — Лорис Кариус спас. После этого игроки «Ньюкасл Юнайтед» пытались вынести мяч, но после серии рикошетов мяч оказался в воротах «сорок», отскочив от Свена Ботмана. На 24-й минуте прошёл заброс в штрафную площадь «Ньюкасла» от Жоржиньо, где Габриэл Мартинелли от лицевой прострелил в центр, и Кай Хаверц с линии вратарской ударом в касание вогнал мяч в сетку.

На 65-й минуте Сака получил мяч на углу штрафной площади, обыграл защитника и отличным ударом низом отправил мяч в дальний угол.

На данный момент после 25 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 55 набранными очками. «Ньюкасл Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на восьмой строчке с 37 очками. Лидером чемпионата Англии является «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа с 60 очками.