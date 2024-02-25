Игрок «Челси» Стерлинг планирует построить бункер дома после ограбления в 2022 году

Игрок английского «Челси» Рахим Стерлинг планирует построить бункер в новом доме после ограбления в 2022 году, сообщает The Sun.

По информации источника, Стерлинг планирует построить бункер с будкой охраны и защищёнными телефонными линиями. Сообщается, что 29-летний футболист проявляет особую осторожность после того, как его дом в графстве Суррей был ограблен, когда он находился на чемпионате мира в декабре 2022 года.

Напомним, во время ограбления в декабре 2022 года в доме находились подруга футболиста Пейдж Милиан и его двое детей. Девушка вызвала полицию. Злоумышленники успели похитить часы стоимостью € 350 тыс. и различные украшения. Рахим Стерлинг покинул расположение сборной Англии и отбыл в Великобританию, чтобы успокоить семью, но позже вернулся в расположение национальной команды.