«Арсенал» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1 в матче АПЛ

Сегодня, 25 февраля, проходил матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступал Пол Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Букайо Сака навесил от правого флажка, Габриэл Магальянс пробил из вратарской — Лорис Кариус спас. После этого игроки «Ньюкасл Юнайтед» пытались вынести мяч, но после серии рикошетов мяч оказался в воротах «сорок», отскочив от Свена Ботмана. На 24-й минуте прошёл заброс в штрафную площадь «Ньюкасла» от Жоржиньо, где Габриэл Мартинелли от лицевой прострелил в центр, и Кай Хаверц с линии вратарской ударом в касание вогнал мяч в сетку.

На 65-й минуте Сака получил мяч на углу штрафной площади, обыграл защитника и отличным ударом низом отправил мяч в дальний угол. На 69-й минуте Бен Уайт слева исполнил угловой, навесил на ближний угол вратарской, где выше всех прыгнул Якуб Кивёр, скинул мяч в центр, и после рикошета от Льюиса Майли он влетел в сетку. На 84-й минуте Дэн Бёрн забежал под передачу на ход, навесил на ближнюю штангу, и Джо Уиллок с линии вратарской головой переправил мяч в створ.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. «Ньюкасл Юнайтед» после такого же количества проведённых игр находится на восьмой строчке с 37 очками.