«Дженоа» уверенно обыграл «Удинезе», «Монца» оказалась сильнее «Салернитаны»

Во вторник, 24 февраля, состоялись три матча 26-го тура итальянской Серии А. «Дженоа» принимал на своём поле «Удинезе», «Салернитана» играла с «Монцей», а «Сассуоло» встречался с «Эмполи».
Идущий на 12 месте «Дженоа» уверенно обыграл «Удинезе» со счётом 2:0. Забитыми мячами отличились форвард Матео Ретеги и защитник Маттья Бани. Отметим, что гости играли в меньшинстве с 49-й минуты.
В другой встрече играли «Салернитана» и «Монца». Гости смогли одержать победу, забив два мяча в концовке матча. На 79-й минуте Даниэль Мальдини вывел свою команду вперёд, а на 83-й минуте Маттео Пессина удвоил преимущество «Монцы».
В ещё одном матче «Сассуоло» принимал «Эмполи». Итоговую победу одержали гости — 3:2. В составе «Эмполи» отличились Себастьяно Луперто, М'Байе Ньянг и Симоне Бастони. У хозяев забивали Андреа Пинамонти и Джанмарко Феррари.
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