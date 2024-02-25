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«Дженоа» уверенно обыграл «Удинезе», «Монца» оказалась сильнее «Салернитаны»

«Дженоа» уверенно обыграл «Удинезе», «Монца» оказалась сильнее «Салернитаны»
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Во вторник, 24 февраля, состоялись три матча 26-го тура итальянской Серии А. «Дженоа» принимал на своём поле «Удинезе», «Салернитана» играла с «Монцей», а «Сассуоло» встречался с «Эмполи».

Идущий на 12 месте «Дженоа» уверенно обыграл «Удинезе» со счётом 2:0. Забитыми мячами отличились форвард Матео Ретеги и защитник Маттья Бани. Отметим, что гости играли в меньшинстве с 49-й минуты.

Италия - Серия А . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Ретеги – 36'     2:0 Бани – 40'    
Удаления: нет / Кристенсен – 49'

В другой встрече играли «Салернитана» и «Монца». Гости смогли одержать победу, забив два мяча в концовке матча. На 79-й минуте Даниэль Мальдини вывел свою команду вперёд, а на 83-й минуте Маттео Пессина удвоил преимущество «Монцы».

Италия - Серия А . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
0 : 2
Монца
Монца
0:1 Мальдини – 78'     0:2 Пессина – 83'    

В ещё одном матче «Сассуоло» принимал «Эмполи». Итоговую победу одержали гости — 3:2. В составе «Эмполи» отличились Себастьяно Луперто, М'Байе Ньянг и Симоне Бастони. У хозяев забивали Андреа Пинамонти и Джанмарко Феррари.

Италия - Серия А . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 3
Эмполи
Эмполи
0:1 Луперто – 11'     1:1 Пинамонти – 54'     1:2 Ньянг – 64'     2:2 Феррари – 77'     2:3 Бастони – 90+4'    
Турнирная таблица Серии А
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