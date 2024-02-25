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Феликс — после матча с «Хетафе»: «Барселона» будет бороться за Ла Лигу до самого конца

Феликс — после матча с «Хетафе»: «Барселона» будет бороться за Ла Лигу до самого конца
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Португальский форвард «Барселоны» Жоау Феликс высказался о шансах «сине-гранатовых» в борьбе за титул в чемпионате Испании после разгромной победы в матче 26-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (4:0).

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Феликс – 53'     3:0 Ф. де Йонг – 61'     4:0 Лопес Мартин – 90+1'    

«Мы оказываем давление на тех, кто находится вверху таблицы. Это не то же самое, что играть без давления, когда мы не выигрываем. «Барселона» будет бороться за Ла Лигу до самого конца. Каждая команда может потерять очки в любой момент. Мы должны продолжать верить», – приводит слова Феликса Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Феликс появился на поле впервые с 29 января. Игрок пропустил три недели из-за травмы голеностопа. В матче с «Хетафе» португальский нападающий отметился голом с передачи Андреаса Кристенсена.

В нынешнем сезоне Феликс провёл за сине-гранатовых 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился восьмью голами и пятью результативными передачами.

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