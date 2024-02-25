Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака из «Арсенала» стал лучшим бомбардиром АПЛ с начала 2024 года

Букайо Сака из «Арсенала» стал лучшим бомбардиром АПЛ с начала 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров английской Премьер-лиги с начала 2024 года после забитого гола в матче с 26-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Об этом сообщает Squawka.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

По информации источника, 22-летний англичанин забил семь голов в шести встречах с начала года. Игрок отличился в пяти матчах АПЛ подряд. Второе место в списке занимает форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд – шесть голов.

Отметим, молодой лидер атаки «канониров» занимает пятое место в бомбардирской гонке чемпионата после форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (17 голов), египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (15), англичанина из «Астон Виллы» Олли Уоткинса (14) и форварда «Борнмута» Доминика Соланке (14).

В нынешнем сезоне Сака сыграл во всех турнирах за клуб в 34 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. В АПЛ вингер отметился 13 мячами.

В следующем матче английской Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

Материалы по теме
Сака стал первым англичанином, забивавшим в 5 подряд матчах за «Арсенал» со времён Райта
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android