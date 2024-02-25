Букайо Сака из «Арсенала» стал лучшим бомбардиром АПЛ с начала 2024 года

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака единолично возглавил рейтинг лучших бомбардиров английской Премьер-лиги с начала 2024 года после забитого гола в матче с 26-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, 22-летний англичанин забил семь голов в шести встречах с начала года. Игрок отличился в пяти матчах АПЛ подряд. Второе место в списке занимает форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд – шесть голов.

Отметим, молодой лидер атаки «канониров» занимает пятое место в бомбардирской гонке чемпионата после форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда (17 голов), египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (15), англичанина из «Астон Виллы» Олли Уоткинса (14) и форварда «Борнмута» Доминика Соланке (14).

В нынешнем сезоне Сака сыграл во всех турнирах за клуб в 34 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. В АПЛ вингер отметился 13 мячами.

В следующем матче английской Премьер-лиги «Арсеналу» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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