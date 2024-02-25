Арсенал одержал шестую победу подряд в АПЛ с общим счётом – 25:3

Лондонский «Арсенал» после победы в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (4:1) продлил победную серию в рамках турнира до шести матчей.

Отметим, что для «Арсенала» это уже третья крупная победа подряд. Всего начиная с 20 января «канониры» выиграли в чемпионате шесть матчей из шести с общим счётом – 25:3.

Напомним, в матче с «сороками» за «Арсенал» забивали Кай Хаверц, Букайо Сака и Якуб Кивёр. У «Ньюкасла» голом отметился Джо Уиллок. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Свен Ботман.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «канонирам» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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