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Арсенал одержал шестую победу подряд в АПЛ с общим счётом – 25:3

Арсенал одержал шестую победу подряд в АПЛ с общим счётом – 25:3
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Лондонский «Арсенал» после победы в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (4:1) продлил победную серию в рамках турнира до шести матчей.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

Отметим, что для «Арсенала» это уже третья крупная победа подряд. Всего начиная с 20 января «канониры» выиграли в чемпионате шесть матчей из шести с общим счётом – 25:3.

Напомним, в матче с «сороками» за «Арсенал» забивали Кай Хаверц, Букайо Сака и Якуб Кивёр. У «Ньюкасла» голом отметился Джо Уиллок. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Свен Ботман.

На данный момент после 26 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» располагается на третьем месте с 58 набранными очками. В следующем матче турнира «канонирам» предстоит встретиться с «Шеффилд Юнайтед».

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