«Я думаю, во втором тайме они страдали». Тренер «Борнмута» Ираола — о матче с «Сити»

Испанский тренер «Борнмута» Андони Ираола прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (0:1).

«Даже если вам удается контролировать мяч и подвергать «Манчестер Сити» давлению, это не отменяет того, что на поле надо действовать в некоторые моменты более беспощадно. Второй тайм был очень хорошим в нашем исполнении, несмотря на то, что мы пропустили. Во втором тайме, я думаю, они страдали от нашего прессинга. Но добиться результата против такого клуба очень сложно.

Мы хорошо защищались, но с другой стороны, мы не завершали моменты, которые создавали. Теперь я надеюсь, что мы продолжим с таким уровнем футбола и интенсивности», — приводит слова Ираолы BBC.

«Манчестер Сити» с 59 очками после 26 матчей находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко. «Борнмут» с 28 очками опустился на 14-ю строчку.

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