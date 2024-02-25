Хави: не жалею о своём решении уйти из «Барселоны», сейчас команда очень мотивированна

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Хетафе» в матче 26-го тура Примеры ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о своём решении покинуть должность рулевого сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

«Я не жалею о своём решении уйти. Это было правильное решение для клуба и для меня. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, но это нужно было сделать. Я с гордостью могу сказать, что сейчас команда очень мотивированна. Это видно по тому, как они выходят на поле», — приводит слова Хави Barca Times.

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После вчерашней победы в активе «Барселоны» стало 57 очков. Подопечные Хави поднялись на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. Ранее испанский специалист объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. На данный момент во главе каталонского клуба Хави выиграл два трофея: чемпионат Испании в сезоне-2022/2023 и Суперкубок Испании в том же году.