Владелец «Милана» — об интересе саудовцев: я не собираюсь продавать контрольный пакет

Владелец «Милана» Джерри Кардинале отреагировал на информацию о том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассчитывает приобрести контрольный пакет акций «россонери».

«Я в «Милане» надолго, и если бы всё зависело от меня, то я бы остался здесь навсегда. На данный момент многие на Ближнем Востоке заинтересованы в инвестировании в спорт, и мы открыты к сотрудничеству с потенциальными партнёрами. Они могли бы присоединиться к нам либо в качестве спонсоров, либо партнёров при строительстве нового стадиона, либо как миноритарные акционеры, но, как я уже говорил, я не собираюсь продавать контрольный пакет», – приводит слова функционера Football Italia.

В январе в СМИ появилась информация о том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) настроен приобрести контрольный пакет акций «Милана» до конца сезона. Сообщалось, что PIF (точнее, принадлежащая ему нефтяная компания Saudi Aramco) надеется до конца сезона закрыть сделку по выкупу у RedBird Capital «Милана». Фонд может заплатить € 1,6 млрд за контрольный пакет акций.