Хави оценил уровень игры защитника Кристенсена в качестве опорника «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Хетафе» (4:0) в матче 26-го тура Примеры высказался об игре центрального защитника команды Андреаса Кристенсена в качестве опорного полузащитника.

«Кристенсен сыграл очень хорошо. Ключевым моментом на этой позиции является сохранение хорошей позиции в обороне, и Андреас это прекрасно знает. Я думаю, что его позиция является одной из причин недавнего улучшения игры команды. Я не знаю, останется ли Кристенсен на позиции опорного полузащитника. Поддерживать этот уровень – самое сложное в футболе. В любом случае он там очень хорошо справляется. Он играет очень просто, не пропускает передачи и даёт нам защитную прочность, которой нам не хватало», – приводит слова специалиста Barca Times.

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Кристенсен перешёл в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента летом 2022 года. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн. По ходу нынешнего сезона Хави стал использовать датчанина в полузащите из-за проблем в опорной зоне.