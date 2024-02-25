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«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Нагельсмана на пост главного тренера

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Нагельсмана на пост главного тренера
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«Ливерпуль» может нанять главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана. Мерсисайдцы рассматривают его в качестве альтернативы тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб также рассматривает испанского специалиста Рубена Аморима, возглавляющего португальский «Спортинг». Приоритетным вариантом остаётся Хаби Алонсо.

Напомним, 26 января немецкий специалист Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении Клопп дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

Под руководством Юлиана Нагельсмана сборная Германии выступит на домашнем чемпионате Европы, который пройдёт в этом году.

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