Совладелец «Юнайтед» намерен приобрести игрока «Лутона», чьим поклонником он является

Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет видеть в команде центрального полузащитника «Лутона» Росса Баркли. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, британский миллиардер является поклонником таланта 30-летнего футболиста.

Ранее Рэтклифф покупал Баркли во французскую «Ниццу», владельцем которой является компания Ineos, принадлежащая британскому бизнесмену.

Напомним, в нынешнем сезоне Баркли принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Баркли выступал за «Ниццу» с 2022 по 2023 год. За этот период он сыграл в 28 матчах во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.