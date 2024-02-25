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Совладелец «Юнайтед» намерен приобрести игрока «Лутона», чьим поклонником он является

Совладелец «Юнайтед» намерен приобрести игрока «Лутона», чьим поклонником он является
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Новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хочет видеть в команде центрального полузащитника «Лутона» Росса Баркли. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, британский миллиардер является поклонником таланта 30-летнего футболиста.

Ранее Рэтклифф покупал Баркли во французскую «Ниццу», владельцем которой является компания Ineos, принадлежащая британскому бизнесмену.

Напомним, в нынешнем сезоне Баркли принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Баркли выступал за «Ниццу» с 2022 по 2023 год. За этот период он сыграл в 28 матчах во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал два ассиста.

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