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Де Пауль высказался о ничейной игре с «Альмерией»

Де Пауль высказался о ничейной игре с «Альмерией»
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Аргентинский хавбек мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль прокомментировал ничью в матче с «Альмерией» (2:2) в 26-м туре испанской Примеры.

«Проблемы в гостевых матчах? Мы стараемся делать то же самое, что и дома. Иногда это работает, иногда нет. Будем исправлять ситуацию.

Мы дважды вели в счёте, но оба раза мы не смогли удержать преимущество. У нас нет времени расстраиваться. Мы попытаемся использовать нашу злость правильно в кубковом матче», — сказал футболист в интервью Movistar.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После этого матча в активе «Атлетико» стало 52 очка. Подопечные Диего Симеоне располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании после 26 проведённых матчей. Проведя аналогичное количество встреч, «Альмерия» набрала девять очков и остаётся на последней строчке.

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