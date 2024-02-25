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Гендиректор «Шинника» объяснил назначение Черышева на пост тренера команды

Гендиректор «Шинника» объяснил назначение Черышева на пост тренера команды
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин высказался о назначении Дмитрия Черышева на пост главного тренера ярославского клуба.

«Были проведены переговоры с большим количеством тренеров. И в ходе переговоров именно Дмитрий Николаевич заинтересовал нас как специалист, который может помочь «Шиннику». Во-первых, у него имеется серьёзный опыт работы тренера как в Российской Премьер-Лиге, так и в Первой лиге, а также в Испании, в академии «Реал Мадрид» и в качестве помощника главного тренера Эмери в «Севилье». Во-вторых, он поиграл за московское «Динамо», «Спортинг» (Хихон) в чемпионате Испании, вызывался в сборные СНГ и России, то есть имеет большой опыт внутри в качестве игрока. В-третьих, он хочет вернуться на высокий тренерский уровень в России. Поэтому верим и надеемся, что у Дмитрия Черышева всё получится в Ярославле», – приводит слова функционера пресс-служба команды.

В декабре 2023 года стало известно о том, что Дмитрий Черышев занял пост главного тренера «Шинника».

«Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка после 20 матчей. Напомним, 30 ноября 2023 года пост главного тренера «Шинника» покинул Дмитрий Хомуха.

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