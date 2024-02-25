Агент объяснил, почему игрок «Спартака» Маслов не перешёл в один из сербских клубов

Футбольный агент Сергей Галунов рассказал, почему 23-летний защитник московского «Спартака» Павел Маслов не перешёл в один из клубов сербской высшей лиги.

«Я принёс предложение по аренде защитника от одного из клубов сербской высшей лиги. Аренда была бесплатная, большая часть заработной платы оставалась на красно-белых, при этом у игрока появлялась возможность получать регулярную игровую практику. Почему сделка не получилась? Тут в дело вмешалось несколько факторов, один из которых – определённые проблемы футболиста со здоровьем», — приводит слова Галунова Metaratings.

Напомним, вчера, 24 февраля, журналист Иван Карпов сообщил, что Павел Маслов продлил контракт со «Спартаком» до лета 2025 года.