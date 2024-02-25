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Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
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Анчелотти отреагировал на слухи о приглашении Модрича в свой тренерский штаб

Анчелотти отреагировал на слухи о приглашении Модрича в свой тренерский штаб
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он пригласил 38-летнего полузащитника «сливочных» Луку Модрича в свой тренерский штаб после того, как игрок завершит карьеру.

«Модрич в тренерском штабе? Я не знаю, чем он будет заниматься в будущем. Он по-прежнему невероятный игрок.

Он сам определит своё будущее, я не говорю об этом с вами, журналистами», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Модрич недоволен своим положением в «Реале» из-за недостаточного количества игрового времени. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. В общей сложности Модрич отыграл на поле 1461 минуту.

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