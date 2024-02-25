Силкин: в чемпионате «Динамо» нужно будет бороться, но принять борьбу смогут не все

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о готовности бело-голубых к возобновлению сезона РПЛ.

«Только календарные игры покажут, как «Динамо» подготовилось к возобновлению сезона. Сейчас тренировочный процесс на сборах отличается от того, что было в прошлом: люди грызли землю, чтобы попасть в состав, а сейчас уходят от борьбы, чтобы не получить травму.

Когда начнут биться за очки и места, тогда будет понятно, на что эта команда способна. А эти положительные результаты «Динамо» на сборах не говорят о том, что так же будет и в чемпионате. Обычно те, кто на сборах выигрывают, в сезоне борются за выживание. Надо будет играть уже не понарошку, необходимо будет бороться. И не все эту борьбу смогут принять», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка за 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков. В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубые сыграют с московским «Локомотивом».