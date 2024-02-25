Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета — об игре Жоржиньо с «Ньюкаслом»: он снова был великолепен

Артета — об игре Жоржиньо с «Ньюкаслом»: он снова был великолепен
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника лондонского клуба Жоржиньо в минувшем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1), по итогам которого итальянец был признан игроком встречи.

«Он топ-игрок, особенно когда соперник ведёт себя определённым образом или настраивается определённым образом. Насколько я могу себе представить игру, он оказывает большое влияние. Он, безусловно, игрок мирового уровня. Он снова был великолепен», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После 26 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 58 очков и занимают третье место.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом» в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android