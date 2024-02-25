Артета — об игре Жоржиньо с «Ньюкаслом»: он снова был великолепен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре полузащитника лондонского клуба Жоржиньо в минувшем матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (4:1), по итогам которого итальянец был признан игроком встречи.

«Он топ-игрок, особенно когда соперник ведёт себя определённым образом или настраивается определённым образом. Насколько я могу себе представить игру, он оказывает большое влияние. Он, безусловно, игрок мирового уровня. Он снова был великолепен», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После 26 туров чемпионата Англии «канониры» набрали 58 очков и занимают третье место.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.