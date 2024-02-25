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«Неприятно, что есть вопрос, вылезший наружу». Черчесов — о ситуации Джикии и «Спартака»

«Неприятно, что есть вопрос, вылезший наружу». Черчесов — о ситуации Джикии и «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно ситуации, сложившейся между защитником красно-белых Георгием Джикией и клубом относительно продления контракта 30-летнего футболиста.

«Знаю ситуацию Джикии со «Спартаком», но не знаю, что там внутри. Георгия знаю не понаслышке. Вдвойне неприятно, что есть вопрос, который не закрыли и он вылез наружу. Не хотелось бы комментировать одну или другую сторону. Каждый действующий тренер знает, что есть нюансы, которые объяснить невозможно. Надеемся, что всё закончится хорошо, и «Спартак» будет на том месте, на котором и должен быть», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Джикии, сообщил, что в случае продолжения работы в клубе нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля у футболиста не будет нового трудового соглашения.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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