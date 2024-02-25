Серхио Агуэро, имеющий проблемы с сердцем, может вернуться в футбол — Mundo Deportivo

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро может на непродолжительный срок возобновить карьеру футболиста, которую он завершил в 2021 году из-за проблем с сердцем. Аргентинский «Индепендьенте» заинтересован в услугах 35-летнего игрока. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее Агуэро в прямом эфире позвонил врачу-кардиологу и спросил, способен ли он провести на поле 10–20 минут игрового времени. Специалист ответил экс-футболисту, что если он наберёт физические кондиции, то у него не должно возникнуть проблем со здоровьем.

Сообщается, что Агуэро может провести несколько товарищеских матчей в составе «Индепендьенте» и окончательно завершить карьеру футболиста.

Напомним, аргентинец является воспитанником «Индепендьенте», в системе которого он находился с 2003 по 2006 год.