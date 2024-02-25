Слуцкий выиграл свой первый трофей в Китае, одержав победу в Суперкубке страны

Российский специалист Леонид Слуцкий, являющийся главным тренером «Шанхай Шэньхуа», выиграл свой первый трофей в Китае, обыграв «Шанхай Порт» в Суперкубке этой страны со счётом 1:0. Данный матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды.

«Шанхай Порт» является действующим чемпионом Китая.

Напомним, 52-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как возглавить «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

Ранее российский специалист объяснил своё решение возглавить китайский клуб тем, что он является «амбициозным, с огромной армией болельщиков, который будет выступать в азиатской Лиге чемпионов, который ставит задачу вернуть ведущие позиции в китайском футболе».