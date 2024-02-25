Бушманов: желание Классена остаться в «Спартаке» говорит, что он не думает о развитии

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал решение 23-летнего защитника красно-белых Леона Классена остаться в московском клубе.

«Игрок сам должен решать. Его выбор остаться в «Спартаке». Скорее всего, играть он не будет. Думаю, что Классен — не очень важный игрок для «Спартака». Играет он в основном только в Кубке. Его желание остаться в «Спартаке» говорит о том, что он думает не о своём развитии, а чтобы быть в классной команде. На мой взгляд, это не совсем правильно. Важно играть и развиваться», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Леон Классен выступает за «Спартак» с 1 января 2022 года. В текущем сезоне защитник появился на поле в двух играх Российской Премьер-Лиги, отметившись одним ассистом.