Черчесов — футболистам «Легии»: кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет

Бывший главный тренер сборной России по футболу и «Легии» Станислав Черчесов сообщил о том, что заставлял учить русский язык игроков польского клуба.

«В „Легии“ я собрал игроков, спросил, помнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык. Так вот, потом я им сказал: кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции — я под них. Все встали в строй и дружно пошли тренироваться», – приводит слова Черчесова ТАСС.

Отметим, что Станислав Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. С клубом из Польши он выиграл чемпионат и Кубок страны.

Ранее Станислав Черчесов высказался о борьбе «Зенита» и «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.