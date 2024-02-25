Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов — футболистам «Легии»: кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет

Черчесов — футболистам «Легии»: кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу и «Легии» Станислав Черчесов сообщил о том, что заставлял учить русский язык игроков польского клуба.

«В „Легии“ я собрал игроков, спросил, помнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык. Так вот, потом я им сказал: кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции — я под них. Все встали в строй и дружно пошли тренироваться», – приводит слова Черчесова ТАСС.

Отметим, что Станислав Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. С клубом из Польши он выиграл чемпионат и Кубок страны.

Ранее Станислав Черчесов высказался о борьбе «Зенита» и «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

Материалы по теме
Черчесов оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android