Деклан Райс назвал футболиста «Арсенала», чья игра его приятно удивила

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился мнением о центральных защитниках команды Вильяме Салиба и Габриэле. Хавбек отметил, что бразилец его приятно удивил своей игрой.

«Салиба невероятен. Я слышал многое о нём до того, как присоединился к «Арсеналу». Тот, кто меня действительно удивил, — Габриэл. Он по-хорошему агрессивен, очень силён, никогда не проигрывает единоборства — топ!» — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

В данный момент «Арсенал» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 58 очков после 26 проведённых матчей. Вчера, 24 февраля, лондонцы разгромили «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 4:1.