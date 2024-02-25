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«Челси» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция финала Кубка лиги начнётся в 18:00

«Челси» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция финала Кубка лиги начнётся в 18:00
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Сегодня, 25 февраля, состоится финальный матч Кубка лиги, в котором встретятся «Челси» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Матч начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Кубок лиги . Финал
25 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале этого соревнования, который проходил в два матча, «Челси» победил «Мидлсбро» с общим счётом 6:2. В первой игре «синие» потерпели поражение со счётом 0:1, а во второй встрече одержали победу со счётом 6:1.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.

Календарь Кубка Лиги - 2023/2024
Турнирная сетка Кубка Лиги - 2023/2024
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