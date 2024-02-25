Черчесов объяснил, почему футболистов в юности нельзя называть талантливыми

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что молодых футболистов нельзя называть талантливыми.

«Я не очень люблю слово „талант“, я люблю слово „способности“. Если мальчику говорить, что он талантлив, это может его загубить, а способности можно развить. Талантливым может быть актёр, но он не может делать всё, что ему вздумается, у него есть сценарий, так же в футболе», – приводит слова Станислава Черчесова ТАСС.

Напомним, Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» в июле 2023 года после вылета из Лиги чемпионов от фарерского «КИ Клаксвик». Российский специалист проработал в венгерском клубе полтора года. Сейчас российский специалист находится без команды.