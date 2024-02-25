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В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе клуба к Хаби Алонсо

В «Баварии» отреагировали на слухи об интересе клуба к Хаби Алонсо
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Директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал информацию об интересе мюнхенского клуба к главному тренеру леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

«Сейчас мы не думаем об этом. В данный момент нам необходимо работать сплочённо, чтобы провести ещё три хороших и успешных месяца вместе с Тухелем», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, в среду, 21 февраля, мюнхенский клуб опубликовал официальное заявление о том, что главный тренер команды Томас Тухель покинет её по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо не желает стать новым главным тренером «Баварии». Испанский специалист считает «Ливерпуль» наиболее приоритетным вариантом продолжения карьеры.

Подробнее:
Хаби Алонсо не хочет становиться тренером «Баварии» из-за хаоса в мюнхенском клубе — TZ
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