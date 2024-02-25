Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива» Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

Экс-тренер «Локомотива» Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с победой в Суперкубке Китая, в котором со счётом 1:0 был обыгран действующий чемпион страны «Шанхай Порт».

«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить с победой в Суперкубке Китая. Желаю ему дальнейших успехов с командой и удачи», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

Напомним, этот матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

52-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как возглавить «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

Материалы по теме
Слуцкий выиграл свой первый трофей в Китае, одержав победу в Суперкубке страны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android