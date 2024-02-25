Экс-тренер «Локомотива» Сёмин поздравил Слуцкого с первым трофеем в Китае

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с победой в Суперкубке Китая, в котором со счётом 1:0 был обыгран действующий чемпион страны «Шанхай Порт».

«Слуцкий — очень хороший тренер, который неоднократно достигал самых высоких результатов с ЦСКА. Его определённо нужно поздравить с победой в Суперкубке Китая. Желаю ему дальнейших успехов с командой и удачи», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

Напомним, этот матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

52-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как возглавить «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».