Экс-тренер «Спартака» Витория может возглавить «Ботафого»

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Египта по футболу Руй Витория может возглавить «Ботафого». Об этом сообщает Canal de Monel.

По информации источника, Витория является одним из кандидатов на пост рулевого «Ботафого». Отмечается, что у руководства бразильского клуба есть ещё два кандидата на данную должность – португальцы Педру Мартинш и Карлуш Карвальял.

Напомним, Витория возглавил сборную Египта летом 2022 года. Команда под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, четыре раза сыграла вничью и два раза проиграла. Три недели назад Совет директоров Египетской футбольной ассоциации (EFA) принял решение об отставке главного тренера национальной команды Витории по итогам Кубка африканских наций. Ранее Руй возглавлял московский «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.