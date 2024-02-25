«Горжусь». Дзюба отреагировал на первый трофей Слуцкого в Китае

35-летний нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал завоевание Суперкубка Китая командой «Шанхай Шэньхуа», которую возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

«Горжусь», — написал Дзюба в своих социальных сетях и прикрепил фотографию Слуцкого с трофеем.

Напомним, прошедший матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды. «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».