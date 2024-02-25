Источник: Литвинов вернётся в общую группу «Спартака» после игры с «Зенитом»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов вернётся в общую группу московского «Спартака» после матча с «Зенитом». Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что сейчас Литвинов восстанавливается после повреждения.

Игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и красно-белыми состоится 2 марта. Она пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Руслан Литвинов провёл 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету полузащитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.