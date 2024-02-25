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Агент потенциального тренера «Барселоны» Флика присутствовал на матче каталонцев в Ла Лиге

Агент потенциального тренера «Барселоны» Флика присутствовал на матче каталонцев в Ла Лиге
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Агент Пини Захави, представляющий интересы немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика, которого СМИ называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» после ухода Хави, присутствовал на матче сине-гранатовых в испанской Примере с «Хетафе» (4:0), который состоялся вчера, 24 февраля. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Испания - Примера . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Рафинья – 20'     2:0 Феликс – 53'     3:0 Ф. де Йонг – 61'     4:0 Лопес Мартин – 90+1'    

Подчёркивается, что у Захави прекрасные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. В частности, благодаря их тёплым взаимоотношениям был осуществлён переход нападающего Роберта Левандовского из «Баварии» в 2022 году. Этот игрок также является клиентом израильского агента.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Флик начал готовиться к будущему назначению в «Барселону». Немецкий специалист начал изучать испанский язык и искать помощников, которые говорят как по-немецки, так и по-испански.

Турнирная таблица Ла Лиги
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