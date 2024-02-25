«Будем стремиться к большему». Слуцкий — о победе «Шанхай Шэньхуа» в Суперкубке Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после победы в Суперкубке Китая, в котором его подопечные обыграли действующего чемпиона страны, «Шанхай Порт», со счётом 1:0.

«Отличная атмосфера, которую болельщики создали на стадионе, помогла нам выиграть этот матч. Кроме того, команда была хорошо подготовлена, так как мы сыграли много матчей во время предсезонной подготовки. Наш соперник сильный, но даже у больших команд есть недостатки. Сегодня мы играли настойчиво. Эта победа даёт нам больше уверенности. Мы сохраним наш стиль игры, сохраним конкурентное настроение и будем стремиться к более высоким результатам в новом сезоне», — приводит слова Слуцкого Shine.cn.

Напомним, этот матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

52-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года.