Экс-спортдир ЦСКА рассказал, как за юного Акинфеева предлагали деньги в Испании

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик вспомнил, как представители академий испанских команд предлагали деньги за переход к ним вратаря красно-синих Игоря Акинфеева в 2002 году.

«2002 год, Игорь Акинфеев тренировался с 1985 годом рождения. Тренером был Паша Коваль. В 15 лет Игорь уже начал ездить за сборную России U14, U15. Мне позвонил директор школы: «На родителей Акинфеева вышли испанцы, дают большую сумму денег. Родители думают». Ну, в уши дули пацану. Это была какая-то академия: команда была на турнире, там всякие «Реалы», «Барселоны», «Мальорки». Следят ведь скауты, проводят турниры и сами же присматриваются.

Я сказал директору: «Родителей завтра ко мне в кабинет». Собираемся, приезжает папа Игоря. Говорит, что испанцы дают деньги. Приводят Игоря, объясняют ситуацию. Акинфеев говорит: «Валерий Васильевич, я буду играть в ЦСКА». Все в обморок попадали, папу откачивали нашатырём», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. За это время он провёл 755 матчей во всех турнирах.