«Ты идиот? Тебя зовёт «Реал»!» Саморано вспомнил, как состоялся его переход к «сливочным»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Иван Саморано рассказал о том, как осуществлялся его трансфер из «Севильи» в «Королевский клуб» в 1992 году.

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«После сезона-1991/1992 я уехал в отпуск в Чили на свадьбу своей сестры. Наш папа скончался, когда мы были детьми, и я должен был пойти с ней под руку в самый важный момент её жизни. Как раз в тот момент, когда началась церемония, зазвонил стационарный телефон — сотовых ещё не было.

Мама моего зятя сказала, что мне срочно позвонили из Испании. Мне разрешили переговорить. На связи был мой представитель Альберто Толдра. Он сказал мне: «Поздравляю! Ты новый игрок «Реала». Я хочу, чтобы ты сегодня же вечером отправился в Испанию, чтобы подписать контракт».

Я нервничал и не знал, что ответить. Все в зале уставились на меня. Тогда мне пришла в голову мысль сказать: «Альберто, я перезвоню тебе позже». Он не мог поверить услышанному и сказал мне: «Ты идиот? Я говорю, что ты будешь играть в «Реале», а ты отвечаешь мне, что перезвонишь позже?». На этом я прервал звонок», — приводит слова Саморано AS.

Напомним, чилийский футболист выступал за «сливочных» с 1992 по 1996 год. За этот период он сыграл в 173 матчах во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 21 результативной передачей.