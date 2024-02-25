«Пари НН» согласовал выкуп у «Локомотива» части прав на Марадишвили и аренду на 1,5 года

Клуб «Пари Нижний Новгород» договорился с московским «Локомотивом» о выкупе части прав на 24-летнего полузащитника Константина Марадишвили. При этом аренда игрока будет продлена ещё на один сезон. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, в обмен на это «Пари НН» отказался от 60 млн рублей, которые должен был заплатить московский клуб за выкуп нападающего Тимура Сулейманова. Если Марадишвили будет продан дешевле, чем за € 3 млн, то нижегородцы получат 15% от сделки, а если дороже, то 20%.

Также «Пари НН» получил приоритетное право выкупа полузащитника. Если желающих купить Марадишвили не найдётся, то летом 2025 года нижегородцы смогут арендовать игрока ещё на один сезон.