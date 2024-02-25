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Йоахим Лёв прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Баварию»

Йоахим Лёв прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Баварию»
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Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Баварию» после того, как его соотечественник Томас Тухель покинет этот пост по окончании нынешнего сезона.

«Бавария», вероятно, не заинтересована во мне как в тренере. В свою очередь я также предпочитаю не интересоваться «Баварией». Я всегда говорил, что о другой работе здесь, в Германии, для меня не может быть и речи», — приводит слова Лёва журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лёв рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность нового главного тренера мюнхенского клуба наравне с другим экс-тренером сборной Германии Ханс-Дитером Фликом. До сборной Германии Лёв тренировал две немецкие команды: «Штутгарт» и «Карлсруэ».

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