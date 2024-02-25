Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: понятно желание Чалова уехать в Европу. Но не бесплатно же! Может, ещё доплатить?

Созин: понятно желание Чалова уехать в Европу. Но не бесплатно же! Может, ещё доплатить?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением относительно ситуации с продлением контракта ЦСКА с нападающим Фёдором Чаловым, который истекает в конце 2024 года.

«Я понимаю, почему ЦСКА так цепляется за Чалова, а Гинер вызывает его со сборов в Москву. Если «Спартак» тратит на неизвестного нападающего € 13 млн, то ЦСКА логично пытается сохранить Фёдора. Желание самого Чалова уехать в Европу я тоже понимаю. Но не бесплатно же его отпускать! В СМИ пишут про сумму в € 6 млн, например. Может, надо ещё доплатить, чтобы он уехал в Европу?

У Евгения Гинера есть вес и влияние в нашем футболе. Но когда в дело вмешиваются иностранные агенты, они начинают выкручивать руки. Хотя я надеюсь, что клуб договорится с Фёдором на хороших для себя условиях», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее появлялась информация, что Чалов покидал тренировочные сборы ЦСКА в Турции для того, чтобы отправиться в Москву с целью обсуждения продления своего контракта.

Материалы по теме
Созин: непонятное трансферное окно. Ни один клуб полностью не укрепил проблемные позиции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android