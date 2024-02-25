Созин: понятно желание Чалова уехать в Европу. Но не бесплатно же! Может, ещё доплатить?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением относительно ситуации с продлением контракта ЦСКА с нападающим Фёдором Чаловым, который истекает в конце 2024 года.

«Я понимаю, почему ЦСКА так цепляется за Чалова, а Гинер вызывает его со сборов в Москву. Если «Спартак» тратит на неизвестного нападающего € 13 млн, то ЦСКА логично пытается сохранить Фёдора. Желание самого Чалова уехать в Европу я тоже понимаю. Но не бесплатно же его отпускать! В СМИ пишут про сумму в € 6 млн, например. Может, надо ещё доплатить, чтобы он уехал в Европу?

У Евгения Гинера есть вес и влияние в нашем футболе. Но когда в дело вмешиваются иностранные агенты, они начинают выкручивать руки. Хотя я надеюсь, что клуб договорится с Фёдором на хороших для себя условиях», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, ранее появлялась информация, что Чалов покидал тренировочные сборы ЦСКА в Турции для того, чтобы отправиться в Москву с целью обсуждения продления своего контракта.